Caminhoneiros prometem voltar ao trabalho em SP

Para tanto, o Sindicam-SP protocolou um pedido formal no Comando Geral da PM. O comunicado ainda afirma que viaturas do sindicato e das empresas, com claras identificações, vão auxiliar tanto caminhoneiros quanto policiais na distribuição de combustível pela cidade.

Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que dará todo o apoio ao Sindicam-SP e aos trabalhadores. "As escoltas continuarão como vem sendo feitas desde segunda-feira, em comum acordo com todos os segmentos dos canais de distribuição de combustível". O comunicado da PM afirma ainda que precisa da colaboração do sindicato e dos transportadores autônomos para evitar incidentes. "Temos certeza do comprometimento desses profissionais para com a sociedade paulista".

A categoria cruzou os braços em protesto contra a medida da Prefeitura de São Paulo que restringe a circulação de caminhões na Marginal do Tietê e outras 25 vias da cidade nos horários de pico. Como consequência, os postos da capital começaram a ficar sem combustível.