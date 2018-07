Caminhoneiros que fazem frete entram em greve dia 25

Os caminhoneiros que trabalham com frete em todo o país decidiram, nesta quarta-feira, 18, que entrarão em greve a partir do próximo dia 25. Eles querem receber o repasse do aumento do preço do óleo diesel, a instituição de um referencial de valor por quilômetro rodado, o arquivamento do projeto de lei que derruba o vale-pedágio, a fiscalização do pagamento deste vale e do excesso de peso nos caminhões e mais segurança na estradas. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, só este ano já foram roubados mais de 300 milhões de reais em cargas e um caminhoneiro morreu. "A gente já cansou de negociar com o governo e ninguém faz nada. Então a posição que estamos tomando é a seguinte: tem dia para parar, mas não tem dia para voltar", afirmou. Os caminhoneiros não bloquearão estradas durante a paralisação. "Nossa orientação é para que os usuários de estradas não sejam prejudicados", acrescentou Lopes. A categoria também reivindica mudanças na lei municipal de São Paulo que proíbe o tráfego de caminhões na cidade durante o dia. Eles querem que as marginais, utilizadas por quem precisa cruzar a cidade para ir em direção ao sul do país e ao Mercosul, sejam liberadas. As negociações com o Ministério dos Transportes, segundo o presidente da Abcam, se iniciaram nesta semana, por telefone. A expectativa da categoria é de que a conversa com governos estaduais, municipais e federal, além do empresariado, só ocorra depois do início da greve.