Caminhoneiros são salvos de jet-ski em rio

Três caminhoneiros que tentavam cruzar um rio na região norte do Estado da Austrália Ocidental tiveram que ser resgatados por um jet-ski, em uma operação de salvamento incomum. Os motoristas foram surpreendidos por uma enxurrada que os deixou isolados no meio da travessia do rio. Um dos homens conseguiu nadar até a margem do rio, mas outros dois tiveram que ser socorridos. Um helicóptero percorreu 180 quilômetros para chegar até o local, mas era pequeno demais para suspender os motoristas. "Se eles estão no rio, a melhor opção era ir de jet-ski. Pelo menos desse jeito, seríamos capazes de chegar até eles e ajudá-los a sair do caminhão", disse o socorrista Geoffrey Mills. Em alguns momentos, por causa da forte correnteza, o resgate quase fracassou, ameaçando lançar piloto e passageiro nas águas barrentas. Mas o final foi feliz, com os motoristas chegando até a margem do rio em segurança. O governo considera condecorar os socorristas por bravura. Os caminhoneiros foram levados as um hospital.