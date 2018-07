Caminhoneiros seguirão a pé para Prefeitura de SP

Dois grupos da manifestação de caminhoneiros, provenientes das zonas norte e sul de São Paulo, se encontraram no final da tarde desta segunda-feira, 30, na altura da Ponte das Bandeiras, na Marginal do Tietê. Eles agora rumam para o Centro de Convenções do Anhembi, onde estacionarão os veículos e seguirão a pé até a Prefeitura, no centro da cidade. Os caminhoneiros protestam contra restrições à circulação de caminhões na capital paulista. Cento e dez caminhões bloqueiam duas das três pistas locais da Marginal. Veja também Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Conte aqui o que viu nas ruas de SP com as restrições Categoria ameaça parar SP hoje contra restrição Caminhoneiro que furar rodízio pode perder a carta Saiba em que vias o rodízio para caminhões vigorará Entenda como o trânsito fez São Paulo parar Eles saíram do Terminal de Cargas Fernão Dias, na zona norte, e de Santo Amaro, zona sul, no início da tarde. O protesto causa 7,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. É a via de São Paulo que apresenta o maior índice de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No sentido Castello Branco, na pista local, está o segundo pior índice de congestionamento da cidade: 6,4 quilômetros de lentidão. O protesto foi organizado pelo Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias de São Paulo (Sindicapro). No início da manifestação, o presidente da entidade, Almir Macedo Pereira, esperava reunir 500 caminhões. Pelas novas regras, que entraram em vigor hoje, os veículos grandes ficam proibidos de circular em uma área de 100 km² das 5 às 21 horas. Fica instituído ainda um rodízio para caminhões de até 6,3 metros de comprimento, no mesmo horário. Veículos com placas pares circulam em dias pares e com placas ímpares, em dias ímpares.