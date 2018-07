Caminhonete capota e deixa 2 mortos em MG Uma caminhonete modelo Strada capotou na noite do último sábado, no município de Montes Claros, a 439 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente, que deixou duas mortes, aconteceu por volta das 21h.