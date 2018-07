Caminhonete invade linha de trem em São Paulo

A CPTM informou que, embora um trem estivesse circulando na hora da ocorrência, não houve colisão com o veículo, nem vítimas entre os passageiros. A caminhonete, porém, atingiu uma estrutura de sustentação do sistema de alimentação elétrica dos trens na região e por volta das 17h a circulação entre as estações Guaianazes e Antônio Gianetti Neto estava sendo realizada por uma única via. Equipes de manutenção da CPTM estavam no local para restabelecer a operação na outra via.