CAMISA DE SEDA Boca, filme de Flávio Frederico baseado na biografia do traficante da Boca do Lixo, reduto de prostituição e boemia do centro de São Paulo entre as décadas de 50 e 60. O ótimo elenco tem ainda Hermila Guedes, Milhem Cortaz, Leandra Leal e Paulo César Peréio, como um advogado corrupto. Pág. 42.