Camisa Verde e Branco abre desfiles de SP A Camisa Verde e Branco abre o Carnaval 2012 de São Paulo trazendo para a avenida o amor, sentimento que inspira, mas também destrói até o mais forte dos seres humanos e provoca as mais profundas reações de deuses a heróis. Com o samba-enredo "É o amor", a tradicional escola do bairro Barra Funda, na zona oeste da cidade, volta à elite do carnaval paulistano após ser vice-campeão do Grupo de Acesso em 2011.