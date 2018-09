Camisetas pretas dominam paisagem em Jacarepaguá Milhares de camisetas pretas invadiram a Cidade do Rock na tarde deste domingo, o uniforme monocromático dos fãs do metal pesado de Metallica, Slipknot, Coheed and Cambria e Motorhëad. Com a repetição das filas e do policiamento ostensivo, a onda preta se estende paciente e pacificamente a mais de 3 km da entrada dos portões, disputando espaço com os evangélicos e suas faixas "Por um Mundo Melhor? Só Jesus".