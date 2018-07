Camorra 'declarou guerra' contra a Itália, diz ministro

A máfia que opera no sul da Itália declarou "guerra contra o Estado", segundo o ministro do Interior italiano, Roberto Maroni. Maroni disse que a máfia local, a Camorra, está tentando eliminar qualquer tipo de oposição ao poder que exerce junto à comunidade local. O ministro fez as declarações no Parlamento na quarta-feira depois que o governo italiano anunciou o envio de 500 soldados para a região da Campânia para ajudar a polícia a combater os grupos criminosos locais. A decisão foi tomada depois que seis africanos e um italiano foram mortos perto de Nápoles, supostamente pela Camorra. Os imigrantes de Gana, Libéria e Togo foram atacados por homens armados na última quinta-feira na cidade de Castelvolturno. Um pouco antes, um italiano, dono de uma galeria de jogos na mesma cidade, foi morto com 60 tiros na cabeça e no estômago. Os assassinatos - supostamente ligados ao tráfico de drogas - chocaram a Itália e provocaram revolta entre imigrantes. A polícia prendeu um homem em conexão com os crimes. Maroni descreveu o caso como um "ato de terrorismo" e disse que o governo italiano "deve responder de maneira firme para retomar o controle da região". Os soldados irão se juntar aos 400 policiais extras que já foram deslocados para a região numa tentativa de quebrar o controle da Camorra ao redor de Nápoles. Essa é a segunda vez desde os anos 90 que o Exército recebe ordens para ajudar no combate contra o crime organizado no sul da Itália. Em 1992, cerca de 150 mil soldados foram enviados para a Sicília, depois do assassinato de dois juízes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.