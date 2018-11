Campanário de Veneza recebe reforço para não desabar

Depois de respirar aliviados com a notícia de que a Torre de Pisa parou de inclinar, os italianos passaram a se preocupar com outro monumento: a Torre de Campanile, também conhecida como o Campanário da Praça São Marcos, em Veneza.Várias rachaduras podem ser vistas na base da torre e, segundo técnicos, elas estariam se estendendo até os fundamentos da torre.O temor de desabamento tem explicação: a Torre de Campanile já teve de ser reconstruída uma vez, após a original ter desmoronado por deterioração.As fundações estão sendo reforçadas para evitar um possível desabamento e as obras, que podem levar alguns anos para ser concluídas, devem custar em torno de US$ 9 milhões.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.