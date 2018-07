Campanha anti-HIV oferece testes gratuitos em SP Trinta mil testes rápidos anti-HIV serão oferecidos em, ao menos, 526 municípios do Estado de São Paulo até o próximo sábado, 1º de dezembro - Dia Mundial de Combate à Aids. A medida faz parte da campanha "Fique Sabendo" da Secretaria de Estado da Saúde, que também disponibiliza exames gratuitos para detecção de sífilis e hepatites B e C. No total, 150 mil checagens poderão ser feitas em mais de 2 mil unidades de saúde participantes do mutirão.