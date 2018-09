Campanha britânica dá informações sobre bebidas alcoólicas

O governo britânico lançou nesta semana uma campanha de 6 milhões de libras (quase R$ 20 milhões) para informar os consumidores sobre os limites de álcool e quantas "unidades alcoólicas" (medida do limite diário de consumo no Reino Unido) estão contidas nas bebidas mais comuns. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Departamento de Saúde para coincidir com o lançamento da campanha, três quartos dos consumidores entrevistados não sabem que um típico copo de vinho contém três unidades de álcool. A pesquisa, que entrevistou 1.429 consumidores de álcool na Inglaterra, concluiu que mais de um terço não conhecia o limite diário recomendado - de duas a três unidades alcoólicas para mulheres e três a quatro para homens. As autoridades temem que os consumidores não tenham percebido o aumento no tamanho dos copos e o fato de que algumas bebidas se tornaram mais fortes. Metade dos entrevistados consome álcool pelo menos duas ou três vezes por semana. Confusão Apesar de 82% terem respondido saber o que era uma unidade de álcool, 77% não sabiam quantas unidades há em um típico copo de vinho. Mais da metade (55%) acreditava que um copo de vinho representava duas unidades, quando na verdade corresponde a três; 58% não sabia que um gin e tônica duplo corresponde a duas unidades e mais de um terço (35%) não sabia que um copo padrão de cerveja, um pint de 570 ml, vendido nos bares, contém mais de duas unidades, podendo chegar a três. Além das unidades alcoólicas de cada bebida, a campanha informa os efeitos do abuso de álcool sobre a saúde. Segundo a secretária para Saúde Pública, Dawn Primarolo, as pessoas não necessariamente sabem o quanto estão bebendo e o quanto isso pode afetar a saúde delas. "O tamanho dos copos aumentou e o teor alcoólico de muitos vinhos e cervejas também, então, não é surpresa que as pessoas estejam perdendo a conta do consumo de álcool." Segundo a ministra, o objetivo da campanha é informar o número de unidades das bebidas sem fazer julgamentos, permitindo que os consumidores tomem suas próprias decisões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.