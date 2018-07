Campanha contra a paralisia infantil ocorre no sábado A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo pretende imunizar no sábado cerca de 2,84 milhões de crianças menores de cinco anos contra a paralisia infantil, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Os 14 mil postos de saúde abrirão das 8h às 17h em todo o Estado.