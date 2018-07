Campanha contra paralisia infantil acontece hoje Acontece neste sábado a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite. As crianças menores de cinco anos devem ser levadas a um dos 70 mil postos espalhados pelo País para receber o imunizante. A meta deste ano é aplicar 15,8 milhões de doses de vacina contra a pólio. Para isso, foram mobilizadas 200 mil pessoas. O último registro de pólio no Brasil ocorreu em 1989. Em 1994, a Organização Mundial de Saúde (OMS) concedeu ao Brasil o certificado de erradicação da doença. Apesar de novos casos não serem registrados, a vacinação de crianças é imprescindível, porque a paralisia infantil continua a fazer vítimas pelo mundo. Em 2007, foram registrados 1.313 casos de pólio em 13 países. No Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão a doença é endêmica. Este ano, até junho, foram registrados 522 casos - um aumento importante ante o que foi registrado no mesmo período de 2007: 190 casos. Como o vírus ainda circula no mundo, há risco da reintrodução da pólio no Brasil - e justamente por isso a vacinação é necessária.