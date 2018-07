Campanha contra paralisia infantil em SP acaba nesta sexta

SÃO PAULO - Termina nesta sexta-feira, 22, a Campanha de Vacinação Contra Paralisia Infantil no Estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, mais de 2 milhões de crianças já foram vacinadas desde o último sábado, 16.

A campanha foi prorrogada no último sábado, 16, para bater a meta de 95% dos 2,99 milhões de paulistas entre 0 e 5 anos. Segundo balanço da Secretaria, divulgado nesta quinta-feira, 21, 2,2 milhões de doses foram aplicadas, ou seja, 80% da meta foi cumprida.

"A vacina é segura e os efeitos colaterais extremamente raros. Pais ou responsáveis não podem se furtar a este compromisso de levar os pequenos para tomarem a vacina, pois ainda não há outra forma de prevenção contra a paralisia infantil", afirma a diretora de Imunização da Secretaria, Helena Sato.

A vacinação conta com mais de 4 mil postos fixos de vacinação no Estado. Os postos de saúde abrem das 8h às 17h. A sala de vacinação do Instituto Pasteur passa por reforma e por isso não participa da campanha este ano. Desde 1988 o Estado não registra casos de paralisia infantil, porém a vacinação é fundamental já que o vírus da doença, que ainda circula na África e Ásia.