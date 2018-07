Campanha contra pólio em SP é prorrogada até dia 29

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo prorrogou novamente a campanha de vacinação contra poliomielite. Agora, as doses serão oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade até a sexta-feira da semana que vem. Antes, a campanha, prevista para ser realizada apenas no dia 9, havia sido estendida até amanhã. O novo prazo é mais uma tentativa da pasta de imunizar 95% das crianças menores de 5 anos. Segundo a Coordenação de Vigilância em Saúde da secretaria, até quarta-feira da semana passada, 700 mil crianças foram vacinadas, o equivalente a 82% da população alvo. As UBS funcionam das 8 às 17 horas. Informações sobre os endereços dos postos de vacinação podem ser obtidas no telefone 156.