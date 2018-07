Campanha contra polio vacina 1,5 mi de crianças em SP

Para quem perdeu a campanha deste sábado na cidade de São Paulo, as salas de vacina do Instituto Pasteur e das rodoviárias do Tietê e da Barra Funda estarão abertas neste domingo, das 8h às 20h, para imunizar as crianças.

Para esta segunda fase da campanha foram mobilizados 14.353 postos de vacinação fixos e volantes em todo o Estado, além de 51 mil profissionais de saúde, 3,8 mil veículos e sete barcos. A primeira etapa da campanha ocorreu em 12 de junho.

Além da vacina contra a poliomielite, as crianças que foram aos postos de saúde puderam colocar em dia sua caderneta de vacinação, recebendo doses de vacinas como a Tetravalente (contra difteria, tétano, coqueluche e hemófilo B), Tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e contra hepatite.