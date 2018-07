Campanha da prefeitura de SP destaca transporte coletivo

CAIO DO VALLE, Agência Estado

A veiculação do material começou na terça-feira. No filme feito para a televisão, a narradora diz "que a cidade que a gente quer é aquela que dá preferência ao transporte público". As imagens mostram o desenho animado de uma avenida vista de cima. Em determinado momento, uma das faixas de rolamento, por onde passavam muitos carros, é substituída por um corredor exclusivo de ônibus. Nesse ponto, o texto informa que já foram criados 70 km de faixas exclusivas à direita neste ano - o número mais recente da Prefeitura é de 83 km.

Depois, a narração diz que neste ano serão 220 km dessas faixas, deixando "o transporte público mais eficiente". Anteontem, Haddad reafirmou sua prioridade: "Como a rua é pública, a rua é do transporte público por excelência". Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação informou que, neste ano, estão previstas quatro etapas de ações publicitárias vinculadas aos transportes. A primeira foi sobre o cadastro do bilhete único mensal. Em seguida, vem a atual, seguida por inserções sobre novos corredores e o início de operação do bilhete único mensal, prevista para novembro.

Segundo a pasta, a produção do material - que inclui anúncios, banner para internet e cartaz para relógio de rua - custou R$ 510 mil. A veiculação da campanha custará R$ 6,150 milhões. A Prefeitura informou que nenhum recurso para isso saiu da Secretaria Municipal dos Transportes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.