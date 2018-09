Campanha de ajuda a vítimas no Japão capta R$ 479 mil A ação de auxílio às vítimas do terremoto no Japão feita por associações relacionadas à colônia do país no Brasil recebeu R$ 479,5 mil em donativos em dinheiro desde o dia 14. De acordo com a organização da campanha, foram realizados 2,1 mil depósitos, sobretudo de moradores de São Paulo e do interior do Estado. A soma será entregue à Cruz Vermelha japonesa.