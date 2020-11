Campanha de Biden busca inspirar eleitores negros para vencer na Flórida

Jonathan Martin, Patricia Mazzei e Astead W. Herndon, The New York Times

JACKSONVILLE, FLÓRIDA - Em um sábado do mês passado, depois que os democratas deram uma entrevista coletiva numa zona predominantemente negra desta cidade para promover o início da votação, a senadora estadual Audrey Gibson deu opinião sobre por que o comparecimento entre os afro-americanos da Flórida caiu tão notavelmente em 2016.

“Algumas pessoas estavam de luto porque o presidente Obama não pode concorrer novamente”, disse Gibson.

Ao virar da esquina, Joanne Townsend foi mais direta enquanto preparava peixe frito e caranguejos no vapor em um evento de caridade. “Não pensamos realmente que ele iria chegar lá da última vez”, disse Townsend, uma aposentada, enquanto refletia o ceticismo generalizado de que Donald Trump poderia vencer em 2016. “Eu sempre dizia: 'Eles não vão colocar aquele idiota lá ', e ele chegou lá.”

Quatro anos depois que o presidente Trump derrotou a Flórida por pouco mais de um ponto, nenhum outro Estado-chave representa um obstáculo para sua reeleição como o maior Estado indeciso tradicional dos EUA.

Uma derrota na Flórida, onde várias pesquisas recentes mostram Joe Biden com uma vantagem modesta, seria o sinal mais nefasto para as chances de reeleição do presidente na noite de terça-feira, já que se esperava que o Estado divulgasse resultados mais rápido do que a maioria dos outros Estados-chave.

E nenhum grupo de eleitores pode ser tão vital para o sucesso de Biden quanto os afro-americanos na Flórida, uma colcha de retalhos política complicada que é difícil para os democratas capturarem em circunstâncias favoráveis ​​e quase impossível para eles vencerem se houver qualquer mudança no entusiasmo entre os eleitores negros.

Foi o que aconteceu há quatro anos, quando apenas 65% dos eleitores negros do Estado votaram, em comparação com 73% em 2012. Em condado após condado, onde os eleitores negros representam pelo menos um quarto da população - das fazendas pouco povoadas da Flórida Panhandle para as cidades pulsantes do Estado - a participação de Hillary Clinton na votação caiu em relação ao que o ex-presidente Barack Obama conquistou quatro anos antes.

O destino de Biden na Flórida pode depender em parte da capacidade de ele reverter essa queda.

“Havia falta de entusiasmo há quatro anos”, disse Ramon Alexander, um representante estadual da área de Tallahassee, que lembrou a falta de energia nas duas grandes universidades da cidade: Florida State (FSU) e a historicamente negra Florida A&M (FAMU). “Lembro-me de conversar com os jovens nos dormitórios da FAMU e FSU; eles não iriam votar ou alguns estavam votando em Jill Stein. Não ouvi nada disso desta vez.”

Os indicadores iniciais para Biden foram mistos, e grupos democratas, incluindo aqueles financiados por Michael Bloomberg, correram para despejar mais dinheiro em esforços para conseguir votos nos distritos negros da Flórida, de acordo com estrategistas partidários familiarizados com o gastos.

Os democratas também correram no fim de semana para organizar um segundo evento para Obama no sul da Flórida em algumas semanas para um comício na véspera da eleição.

Apesar dos desafios, muitos líderes afro-americanos aqui dizem que estão tranquilos com a raiva fervente de seus constituintes em relação ao presidente.

Em dezenas de entrevistas realizadas no mês passado em uma série de comunidades negras na Flórida, muitos eleitores expressaram profundo desprezo por Trump, uma afeição mais modesta por Biden e uma convicção absoluta de que a pandemia de coronavírus e episódios de racismo a injustiça deste ano fez de 2020 uma eleição em que eles não podem ficar de fora.

Se Trump vencer novamente, disse Deon Lee, um voluntário em um evento para obter votos em Gadsden County, perto de Tallahassee, “isso significa que não saímos em números suficientes e não levamos a sério o impacto do nosso voto.”

Antes do último dia de votação antecipada no Estado, quando muitos organizadores estavam realizando esforços para garantir o voto de afro-americanos, os negros da Flórida que já haviam votado apresentavam um desempenho apenas levemente inferior. Eles representam cerca de 13% do eleitorado e estavam perto de se apresentar nessa taxa, de acordo com Steve Schale, estrategista democrata e diretor executivo de um super PAC (comitê formado por empresas e sindicatos que arrecadam doações para candidatos em todo o país) pró-Biden.

O número de eleitores negros tende a crescer porque partes da comunidade negra tradicionalmente preferem esperar até o dia da eleição para votar: em uma nova pesquisa do New York Times/Siena College com eleitores da Flórida, 43% dos afro-americanos aqui disseram que votariam sua votação nas urnas na terça-feira.

O que talvez seja mais significativo sobre a votação antecipada, no entanto, é que um grupo de novos eleitores afro-americanos foi energizado: dos eleitores negros na Flórida que já votaram, cerca de 15% deles não votaram em 2016 ou 2018.

Há sinais de alerta para Biden: o comparecimento aos eleitores negros em Miami-Dade, o maior condado do Estado, está diminuindo. Os eleitores cubano-americanos parecem animados e as pesquisas indicam que eles apoiam mais Trump neste ano do que há quatro anos.

“Não tínhamos filas e eles tinham filas”, disse o senador estadual Oscar Braynon II, referindo-se aos locais de votação com grande comparecimento republicano nos primeiros dias de votação.

Desde então, a participação nos locais de tendência democrata melhorou, disse ele na sexta-feira, enquanto fazia uma pausa para o almoço entre os turnos de trabalho fora das urnas. Uma série de eventos de campanha aconteceram no fim de semana passado.

Dada a grande melhora da posição de Biden sobre Clinton entre os eleitores mais velhos e brancos com formação universitária, ele pode ser capaz de superar uma queda com o eleitorado hispânico da Flórida - se conseguir impulsionar uma forte participação negra.

A Flórida não é apenas o maior, mas também o mais complexo dos tradicionais campos de batalha presidencial, tanto uma coleção de cidades-estado distintas quanto um único lugar coeso. Assim como os hispânicos do Estado, um grupo diversificado de pessoas com raízes no Caribe e nas Américas, os eleitores negros na Flórida também refletem uma variedade de identidades.

Existem afro-americanos em comunidades de base agrária no centro e no norte da Flórida, ancorados na igreja, como suas contrapartes rurais no extremo sul; Eleitores negros em todos os níveis de renda em grandes cidades como Orlando, Tampa e Jacksonville; e um número crescente de migrantes caribenhos-americanos no sul da Flórida que se identificam principalmente com seu país de origem.

Não importa sua ascendência, no entanto, muitos negros da Flórida em todo o Estado expressaram uma aversão comum a Trump, uma animosidade nascida da convicção de que ele é um fanático e por causa de sua abordagem descuidada da crise do coronavírus, que afetou desproporcionalmente os afro-americanos.

“Mesma energia, motivação diferente”, disse Nwabufo Umunna, advogado de Jacksonville, comparando este ano às eleições de Obama. “Isso é mais para nos salvar. Duas coisas motivam as pessoas - medo e esperança. Este ano, é o medo. ”

Esse foi o caso de Alicia Maxwell, uma enfermeira que votou no início do mês passado na biblioteca da filial de Miramar em Broward County. Ao votar, Maxwell, que é jamaicana-americana e atendeu pacientes com o coronavírus, usava óculos de proteção, duas máscaras e uma camisa que dizia: “Escolhemos ciência em vez de ficção”.

“Mais vidas teriam sido salvas se o presidente, que obtém informações em primeira mão, tivesse ouvido os especialistas”, disse ela, acrescentando que teria votado no oponente de Trump mesmo que seu rival "fosse um sanduíche de presunto. ”Os democratas deram atenção ao sul da Flórida, com Biden, Obama e a senadora Kamala Harris da Califórnia visitando repetidamente nas últimas semanas. O braço político de Bloomberg começou a transmitir imagens do comício de Obama em um novo anúncio de televisão dirigido aos eleitores da região. “Miami, estou pedindo que você se lembre do que este país pode ser”, disse Obama na filmagem.

Democratas procuram atingir caribenhos negros

Biden e Harris têm ambos como alvo comunidades com eleitores negros de ascendência caribenha; O sul da Flórida abriga o maior número de haitianos nos Estados Unidos, e nenhum condado do país tem mais jamaicanos do que Broward. Jamaicanos-americanos constituem toda a Comissão Municipal de Miramar.

“De certa forma, foi mais fácil do que quatro anos atrás”, disse Francesca Menes, uma haitiana-americana dominicana e presidente do Black Collective, uma organização sem fins lucrativos que visa unir a diáspora negra. “Pelo menos a campanha mostrou o compromisso com as nossas comunidades. Em 2016, houve muitos sentimentos pessoais e frustrações que as pessoas tinham em relação à família Clinton. ”

Naquela época, alguns haitianos-americanos culparam Clinton, o ex-presidente Bill Clinton e a Fundação Clinton por alguns dos infortúnios no Haiti, onde o casal e a fundação realizaram um amplo trabalho. Mas o governo Trump desde então tentou acabar com o status de proteção temporária para os imigrantes haitianos e Trump se referiu ao Haiti com um palavrão depreciativo.

Biden pareceu se referir a essas ocorrências no Centro Cultural Little Haiti em Miami neste mês. “Não seria uma ironia - uma ironia de todas as ironias - se na véspera das eleições, descobrisse que os haitianos literalmente deram um golpe de misericórdia nesta eleição?” ele disse.

Escolher Harris, filha de pai jamaicano e mãe indiana, deu energia aos eleitores negros de ascendência indígena, disse Marlon A. Hill, um advogado jamaicano-americano de Miami que entrevistou Harris em seu programa de rádio semanal no Caribe em setembro.

“O voto caribenho sempre é esquecido”, disse Hill, observando que isso poderia ajudar a neutralizar o núcleo dos republicanos de eleitores cubanos de tendência conservadora.

Este ano, disse Hill, "há algum reconhecimento de que é necessário haver um maior investimento nas camadas da comunidade". A campanha de Biden produziu anúncios para a televisão crioula haitiana, estações de rádio caribenhas em inglês e publicações caribenhas.

No condado de Gadsden, cerca de 500 milhas a noroeste, um grupo de igrejas episcopais metodistas africanas locais tem organizado campanhas para obter votos em uma região que já foi cheia de fazendas de tabaco.

Os eleitores disseram que o status como o único condado de maioria negra na Flórida lhes deu um sentido único de propósito: se alguém deveria liderar a rebelião política contra Trump, eles disseram, deveriam ser eles.

“A divisão - a divisão racial - motivou as pessoas negras, eu acho”, disse Belinda George, uma residente local. “As pessoas viram as consequências de ficar de fora. Eles viram o que está acontecendo.”

A região, que inclui vários condados predominantemente negros do Estado, pode às vezes ser negligenciada por causa das comunidades negras mais conhecidas e mais populosas ao leste e ao sul.

“Às vezes, para candidatos presidenciais e pequenos condados rurais que se parecem conosco, a peça de engajamento nem sempre é uma prioridade”, disse Nick Fryson, um jovem organizador.

Em Gadsden, assim como acontece em muitas comunidades negras em todo o país, há duas forças por trás da mobilização política; eleitores negros mais velhos são frequentemente alcançados por meio das igrejas, enquanto a população mais jovem e não religiosa é alvo de uma rede ampla de grupos comunitários e organizações progressistas.

É o segundo deles que foi uma missão explícita para os voluntários mais velhos. Recentemente, durante uma tempestade típica da Flórida, muitos disseram que estavam encorajando os residentes a votarem cedo e divulgando uma mensagem urgente: derrotar Trump é pessoal, então certifique-se de que seu voto contará.

A certa altura, uma voluntária chamada Clydie Young colocou a questão do momento para sua filha de 36 anos: “O que você acha de Trump?”

"Posso xingar?" Kahwani Young falou de volta. Quando sua mãe desaprovou, ela decidiu que não valia a pena responder. “Então não tenho nada a dizer."