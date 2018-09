Campanha de Hillary tem US$20 milhões de dívida no fim de abril A campanha presidencial de Hillary Clinton caiu em débito ainda mais profundo em abril mesmo com um grande esforço de angariar fundos para derrotar o rival Barack Obama na disputa pela nomeação do Partido Democrata, mostraram registros financeiros de campanha. Hillary levantou 21 milhões de dólares de partidários, mas gastou 28,6 milhões ao derrotar Obama nas primárias da Pensilvânia, de acordo com registros arquivados na Comissão Federal Eleitoral dos Estados Unidos na noite de terça-feira. A campanha da senadora relatou que está no vermelho em 19,5 milhões de dólares. Sem contar os débitos com fornecedores, e incluindo dívidas com seus oficiais de campanha, o total é de9,5 milhões de dólares. Para a própria Hillary, a campanha deve 10 milhões de dólares. Desde então, Hillary emprestou à campanha 1,4 milhão de dólares, o que significa que sua campanha a deve agora 11 milhões. A campanha tinha 29,7 milhões de dólares no banco no final do mês. Obama arrecadou 30,7 milhões em abril, segundo os registros. Ele tinha 46,6 milhões no banco no final do mês, com débitos de 2 milhões. John McCain, o candidato republicano para as eleições de novembro, angariou 18,5 milhões e tinha 21,8 milhões no banco no final do mês. McCain seguiu consistentemente os democratas na corrida por dinheiro, mas gastou a maior parte do dinheiro das verbas de abril para o Comitê Nacional Republicano, entidade que provavelmente o ajudará pesadamente nas eleições de novembro. O Comitê levantou 29,9 milhões em abril e reportou 40,6 milhões de dinheiro em caixa. Em contraste, o Comitê Democrata Nacional levantou apenas 4,6 milhões em abril, e tinha 4,4 milhões no banco no final do mês. (Reportagem de Andy Sullivan)