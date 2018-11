Campanha de McCain arrecada US$22 milhões em junho A campanha do candidatopresidencial republicano John McCain arrecadou 22 milhões dedólares em junho e tinha quase 27 milhões de dólares no bancono fim do mês, disse o administrador da campanha, Rick Davis,na quinta-feira. O número representa uma leve melhora para o senador doArizona em relação a maio, quando McCain arrecadou 21 milhõesde dólares e declarou 36 milhões de dólares no banco. Davis disse que o Comitê Nacional Republicano também tinhacerca de 68 milhões de dólares no banco no fim do mês, devido àsua campanha pela vitória. Essa quantia pode ser gasta paraajudar McCain em sua corrida contra o democrata Barack Obamanas eleições presidenciais de novembro. "Começamos com uma situação financeira muito robusta",disse Davis a repórteres. McCain disse no mês passado que teria 84 milhões dedólares provenientes de fundos públicos nas eleições gerais, oque significa que ele será limitado a gastar essa quantia nosdois meses que separam a convenção de seu partido e a votaçãonacional, que acontece no dia 4 de novembro. Obama, senador por Illinois, disse no mês passado que vairejeitar financiamento público, contrariando a antiga promessae tentando gastar mais do que McCain na corrida presidencial. Obama ainda não anunciou sua arrecadação no mês de junho.Os números devem ser informados à Comissão Eleitoral Federalaté o dia 20 de julho. (Por John Whitesides)