Campanha de McCain arrecada US$47 milhões em agosto O candidato republicano à Presidência dos EUA, John McCain, arrecadou mais de 47 milhões de dólares em doações para sua campanha em agosto, aproximando-se do rival Barack Obama, devido em parte ao aumento de doações depois que ele anunciou sua escolha para candidata a vice-presidente. Deste valor, cerca de 10 milhões de dólares vieram depois que McCain anunciou que sua chapa terá a governadora do Alasca, Sarah Palin, conservadora e fortemente contrária ao aborto, como candidata a vice-presidente, de acordo com o porta-voz de campanha Brian Rogers. McCain, que é senador pelo Arizona, conseguira 27 milhões de dólares em julho. Seu rival, Barack Obama, que se tornou o candidato oficial do Partido Democrata na semana passada, obteve 51 milhões de dólares no mesmo mês. A campanha de Obama não divulgou ainda sua arrecadação para o mês de agosto. O senador por Illinois arrecadou muito mais do que o republicano ao longo de todo o ano e decidiu não usar fundos públicos a dois meses das eleições de 4 de novembro. McCain, que vai usar o financiamento público, receberá 84 milhões de dólares do fundo de eleições presidenciais do governo, após a convenção republicana. A partir daí, a campanha não poderá mais levantar recursos. (Por Jeff Mason)