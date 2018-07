Campanha de McCain arrecadou US$22 milhões em maio, diz fonte O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, arrecadou 22 milhões de dólares em maio, mais do que conseguiu no mês anterior, informou uma fonte próxima à sua campanha. Levantar fundos para a campanha foi a principal atividade de McCain no último mês. McCain, senador pelo Arizona que já conseguiu a nomeação do partido para as eleições presidenciais de novembro, levantou 18,5 milhões de dólares e tinha 21,8 milhões de dólares no banco no fim de abril, de acordo com os dados obtidos pela Comissão Federal Eleitoral (CFE). A fonte não disse quanto dinheiro ele tinha no fim de maio. McCain passou boa parte de seu tempo fazendo eventos de campanha para arrecadar dinheiro, enquanto os democratas Barack Obama e Hillary Clinton disputavam a nomeação. Os números de todos os candidatos só serão obtidos pela CFE ainda este mês. Obama, que finalmente conseguiu a nomeação do partido na terça-feira, arrecadou 30,7 milhões em abril, segundo a CFE. Ele tinha 46,6 milhões de dólares na conta no fim daquele mês e devia 2 milhões de dólares. (Reportagem de Jeff Mason)