Campanha de Obama ataca Romney sobre paraísos fiscais A campanha do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e importantes membros do partido Democrata pediram neste domingo que Mitt Romney publique mais registros fiscais próprios e levantaram dúvidas sobre seus ativos fora do país, algo que a campanha do rival Republicano chamou de um ataque pessoal "indecoroso e nojento".