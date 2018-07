Campanha de Serra diz que Dilma trará de volta Dirceu e Palocci O programa do candidato do PSDB à Presidência na TV afirmou que a principal adversária do tucano, Dilma Rousseff (PT), "já está se achando" e que, se vencer a eleição, a petista levará de volta para o governo os ex-ministros José Dirceu e Antonio Palocci.