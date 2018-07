Campanha de vacinação contra gripe acaba hoje em SP Termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe no Estado de São Paulo. Desde 15 de abril, 8,4 milhões de pessoas foram vacinadas, segundo a Secretaria da Saúde do Estado. A meta da campanha era imunizar contra a gripe 7 milhões de paulistas - 80% dos 8,7 milhões do público-alvo. Após o final da campanha, a vacina ainda estará disponível na capital nos postos da Barra Funda e do Terminal Tietê.