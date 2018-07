Campanha de vacinação contra gripe começa 2ª-feira

No caso das crianças, a vacina é aplicada em duas etapas. Na primeira vez, é aplicada meia dose. No mês seguinte, os pais devem voltar ao posto de saúde para que seja aplicada mais meia dose na criança. A vacina é contraindicada para quem tem alergia a ovo. Quem apresenta deficiência na produção de anticorpos deve consultar antes um médico.

Ainda de acordo com a Agência Brasil, o Ministério da Saúde distribuiu 33 milhões de doses para Estados e municípios, a maior parte - 14,3 milhões - para a Região Sudeste. No dia 30 de abril, ocorrerá a mobilização nacional, quando os 65 mil postos de saúde do País ficarão abertos durante todo o dia para vacinar a população. A campanha segue até o dia 13 de maio.