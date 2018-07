Campanha de vacinação contra gripe começa hoje em todo o País Começa hoje em todo o País e segue até o dia 26 a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 32 milhões de pessoas - 80% do público alvo, que inclui idosos, crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, gestantes e profissionais de saúde. As vacinas estarão disponíveis em 65 mil postos.