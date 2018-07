Campanha de vacinação contra gripe começa no dia 5 em SP No próximo sábado, aproximadamente 5,3 milhões de paulistas devem ser imunizados contra a gripe, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, quando começa a Campanha de Vacinação no Estado. O objetivo principal é vacinar idosos, crianças maiores de seis meses e menores de dois anos, gestantes, indígenas e profissionais da saúde.