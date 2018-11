Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada em SP

Entre os três grupos principais definidos para a vacinação deste ano, as gestantes apresentam o menor índice de adesão. Segundo balanço da secretaria, receberam a vacina até agora 221,1 mil mulheres grávidas, o que representa 39,3% do total. Entre os idosos com 60 anos ou mais foram imunizados 2,7 milhões de pessoas, ou 54,9%. Também tomaram uma dose da vacina 535,9 mil crianças de 6 meses a até 2 anos, o que representa cobertura de 59,4%.

Os postos de saúde abrem das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Na capital paulista, as salas de vacina do Instituto Pasteur (Avenida Paulista, 393) e dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda funcionam das 8 às 20 horas, inclusive aos sábados e domingos. O hospital estadual Emílio Ribas (Avenida Dr. Arnaldo, 156, Cerqueira César) vacinará das 7 às 17 horas.