Todas as unidades de saúde vão aplicar a vacina de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A relação dos postos pode ser consultada no site www.prefeitura.sp.gov.br/covisa ou pelo telefone 156. O Instituto Pasteur (Avenida Paulista, 393) e os terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda funcionarão das 8 às 20 horas, inclusive aos sábados e domingos.