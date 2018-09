Campanha de vacinação inicia hoje primeira fase

O último caso de poliomielite no Brasil foi registrado em 1989. A doença é considerada erradicada no País, mas ainda está presente em diversas nações - seis no continente africano, onde milhares de turistas circulam para assistir aos jogos da Copa do Mundo.

Em 2009, foram registrados no mundo 1.606 casos de paralisia infantil, até em locais considerados livres da pólio. Para evitar que o vírus seja reintroduzido no País, pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos devem receber a vacina - meta estipulada pelo Ministério da Saúde.