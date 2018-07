Campanha de vacinação tem boa adesão no primeiro dia Até as 12 horas deste sábado, 8, cerca de 313 mil idosos foram vacinados contra a gripe comum, em São Paulo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. A campanha de imunização começou às 8 horas e irá até às 17 horas. O número supera em 19% a adesão registrada no mesmo período de 2009.