Campanha defende experimento em animal

Começa hoje uma campanha do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre a importância do uso de animais em experimentos científicos. A proposta do governo é de que a população saiba que os animais são imprescindíveis para as pesquisas de medicamentos e vacinas. A propaganda a ser veiculada na televisão, no rádio e na mídia impressa afirma que os bichos são tratados com ética e respeito. Entidades de proteção animal dizem que a campanha mostra só um lado da questão e que os animais sofrem.