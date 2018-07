Campanha desistimula uso do SMS ao volante

Para alertar sobre os riscos das outras distrações do celular, a entidade lançou ontem campanha para desestimular o uso dos aparelhos por motoristas. O foco do vídeo, divulgado na internet, é o envio de mensagens de texto.

Segundo Dirceu Rodrigues Alves Junior, chefe do Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional da entidade, quem lê uma mensagem de texto gasta mais tempo sem prestar atenção ao tráfego do que imagina. "A pessoa leva de 4 a 5 segundos para fazer isso. Se o carro estiver a 100 km/h, terá percorrido 120 metros sem a visão frontal do motorista." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.