Campanha espalha carros destroçados por Sorocaba-SP Numa tentativa de provocar impacto e reduzir acidentes durante o feriado de carnaval, a prefeitura de Sorocaba decidiu expor em pontos estratégicos da cidade do interior paulista carros destroçados em colisões. O alvo principal da campanha é a mistura de bebida e volante, de acordo com a Urbes - Trânsito e Transporte, órgão municipal de trânsito. Ao lado dos veículos, faixas alertam o folião com os dizeres: "Garanta outros carnavais. Se beber, não dirija". Um dos carros acidentados está desde ontem sobre o canteiro de uma rotatória na Avenida Dom Aguirre, um dos pontos mais movimentados da cidade. Num primeiro momento, motoristas curiosos passaram a reduzir a velocidade no local. Foi necessária a presença de uma viatura da Guarda Municipal para orientar o tráfego. Durante o feriado do ano passado foram registrados 27 acidentes que deixaram 25 feridos. Um deles morreu. Na maioria dos casos, os envolvidos eram jovens e estavam embriagados. Folhetos são distribuídos nos locais onde estão os carros acidentados. "Nosso objetivo é conscientizar as pessoas para evitarem a combinação de bebida alcoólica e direção", disse o presidente da Urbes, Renato Gianolla. De acordo com ele, uma estimativa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) revela que na metade das 35 mil mortes no trânsito registradas no Brasil as vítimas tinham algum porcentual de álcool no organismo.