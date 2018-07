Campanha 'Fique Sabendo' em SP realiza 100 mil testes de HIV

Cerca de 100 mil pessoas em todo o Estado já fizeram o teste de HIV durante a primeira semana da Campanha "Fique Sabendo", promovida pela Secretaria de Estado da Saúde. A campanha, que termina na sexta-feira, 4, conta com 1.627 unidades de saúde espalhadas por 213 municípios paulistas. Somente no Centro de Referência e Treinamento DST/Aids, na zona sul da capital, foram realizados 414 exames durante a primeira semana da campanha, um aumento de 80,6% na procura habitual da unidade, que é de 80 exames semanais. Veja também: São Paulo terá vacinação e teste de HIV em um só local A campanha "Fique Sabendo", que faz parte das comemorações dos 25 anos do Programa de Combate à Aids no Estado de São Paulo, é desenvolvida pelo Centro Estadual de Referência e Treinamento em DST/Aids e pelo Instituto Adolfo Lutz, órgãos da Secretaria, em parceria com os municípios paulistas. O objetivo é diagnosticar precocemente infecções por HIV através de exames de HIV, Sífilis e Hepatite até o dia 5 de setembro.