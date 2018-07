Campanha já imunizou 63 milhões contra rubéola no País Mais de 63 milhões de pessoas já receberam a vacina contra a rubéola no Brasil, segundo balanço parcial do Ministério da Saúde divulgado hoje. O resultado representa 90% da população de homens e mulheres na faixa dos 20 aos 39 anos. A meta da campanha, iniciada em 12 de agosto, é alcançar 95%, o que, segundo a pasta, permitirá ao País solicitar à Organização Mundial da Saúde (OMS) o certificado de erradicação da doença. Até o momento, 2.658 municípios atingiram a meta, entre eles Manaus (AM), Maceió (AL), Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Recife (PE), Teresina (PI), Aracaju (SE), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). A partir do dia 2, as secretarias municipais definirão uma série de regiões para confirmar a quantidade de pessoas vacinadas. "Trata-se de ir a campo mais uma vez, procurar quem não se vacinou e, efetivamente, cumprir a meta", explicou, em nota, a coordenadora nacional da campanha, Marlene Tavares. O Nordeste apresenta a maior cobertura de vacinação, com 92,2%. O Sudeste aparece em segundo, com 90,4%, seguido pelo Sul e pelo Centro-Oeste, com 88,56%. O Norte é o último, com 86,9%. Por Estados, Santa Catarina lidera a lista, com 96,46% da população alvo imunizada. Ao todo, a adesão dos homens à campanha chega a 87,3%, inferior a das mulheres, de 93%. Porém, os homens são o principal foco da vacinação, pois, no ano passado, eles responderam por 70% dos 8.684 casos de rubéola confirmados.