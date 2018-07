Campanha Papai Noel dos Correios será lançada 6ªf

Em 2010, foram postadas cerca de 1,2 milhão de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios. Ao todo, foram entregues 685.698 presentes. Os interessados podem participar da campanha atuando como ajudantes ou padrinhos. Os ajudantes do Papai Noel são as pessoas interessadas em apoiar na leitura das cartas. Ler, cadastrar informações e separar são as principais atividades desenvolvidas nesta etapa. Já os padrinhos são aqueles que "adotam" uma cartinha, providenciando o presente solicitado pela criança.

As datas da campanha, que variam em cada região do País, e as demais informações oficiais sobre o Papai Noel dos Correios podem ser obtidas na página www.correios.com.br, a partir de sexta-feira.