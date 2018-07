Campanha para 2010 já começou, afirma presidente do PSDB Menos de 24 horas após o resultado das eleições municipais, o presidente do maior partido de oposição, senador Sérgio Guerra (PSDB-PE), anunciou nesta segunda-feira a largada para a disputa presidencial de 2010. "É evidente que as nossas campanhas municipais tiveram o objetivo mais amplo de construir a vitória em 2010", disse o dirigente tucano a jornalistas. Guerra acrescentou que a política dos próximos dois anos irá girar em torno do apoio do PMDB, que será disputado pelo governo e pela oposição. O PSDB tem duas potenciais candidaturas para 2010, a do governador de São Paulo, José Serra, e a do governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Os dois elegeram seus indicados às prefeituras das capitais de seus Estados, com políticas distintas. Serra apostou na tradicional aliança com o DEM, enquanto Aécio se uniu ao PT apostando em uma convergência para o Brasil pós-Lula. Sérgio Guerra não falou da disputa entre os dois candidatos, e preferiu comentar sobre a possível candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a sua sucessão, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Não a subestimo, mas acho que ela não tem característica de líder popular", afirmou. Sobre a crise financeira internacional como elemento da campanha presidencial, Guerra garantiu que seu partido não irá explorá-la politicamente. "A gente também não quer que o presidente Lula faça", declarou o senador, ao criticar a postura e os discursos de Lula sobre a crise. Lula tem acusado oposição de apostar no "quanto pior melhor" com propósitos políticos. (Reportagem de Natuza Nery)