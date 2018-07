Campanha pedirá a moradores do Rio para hospedar fiéis Responsáveis pela Jornada Mundial da Juventude, evento católico que vai acontecer de 23 a 28 de julho no Rio de Janeiro, lançam neste sábado uma campanha para convencer os moradores da cidade a abrigar os peregrinos que vão viajar ao Rio por conta do evento. Durante 18 dias, atores de stand-up comedy vão circular pela cidade em uma van, parar em frente a cinemas, teatros, paróquias, universidades e pontos turísticos e encenar momentos da rotina de uma pessoa que abriga turistas em casa. Enquanto isso, voluntários que auxiliam a organização da Jornada vão distribuir panfletos e cadastrar interessados em se inscrever para abrigar fiéis.