Campanha pelo mangue critica Código Florestal A Fundação SOS Mata Atlântica abre hoje o Fórum Social Temático (FST), em Porto Alegre, com uma marcha contra o novo Código Florestal e pelos manguezais. A ação lançará a campanha Mangue Faz a Diferença, que alertará a sociedade sobre como as alterações do Código Florestal afetarão esse ecossistema em toda zona costeira do Brasil. A campanha prevê manifestações em diversas praias de 12 Estados, além de um ato em Brasília em março. A campanha conta com o apoio do Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, uma coalizão formada por 163 organizações da sociedade civil brasileira, responsável pelo movimento Floresta Faz a Diferença.