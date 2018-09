Campanha possibilita mamografias de graça

Uma parceria entre várias instituições proporciona às mulheres de São Paulo exames gratuitos de mamografia. É uma das atividades da Campanha Outubro Rosa 2010, em várias cidades do País. Os exames começaram ontem e serão realizados até o dia 29, sempre de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, no Instituto do Câncer. Eles devem ser agendados pelo (11) 3067-2642. As pacientes devem ter mais de 40 anos e levar prescrição médica, documento de identidade e comprovante de residência com CEP da capital paulista.