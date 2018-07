Campanha presidencial de ElBaradei enfrenta divisões no Egito

Ativistas em um dos maiores blocos eleitorais do Egito deixaram seus postos na campanha e nove províncias congelaram suas atividades, culpando a má administração da campanha pela queda da popularidade de ElBaradei. Seu gabinete central nega as acusações.

O Nobel da Paz não é mais visto como um dos favoritos na disputa eleitoral, e a briga interna pode enfraquecer ainda mais suas chances antes da eleição presidencial marcada para o final de 2012.

Uma pesquisa de opinião coloca o ex-chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em sétimo lugar entre os candidatos.

Analistas independentes e diplomatas ocidentais, embora elogiem a integridade e as habilidades diplomáticas de ElBaradei, questionam se ele tem apelo para atrair votos de egípcios comuns, preocupados com questões locais e não com conquistas internacionais.

ElBaradei não foi encontrado para declarações, mas seu gabinete central disse que ele estava ansioso em se reunir com os partidários e que já havia se encontrado com "mais de 1.500 voluntários" recentemente.

"Essa campanha está fracassando porque há uma lacuna entre o dr. Mohammed ElBaradei, que os egípcios consideram distante e isolado deles", disse Mohammed Gouda, que dirigia a campanha em Sharqiya. Outros dois partidários, Saad Bahar e Ahmed Hassan, foram afastados por apoiarem Gouda.

Ativistas na cidade de Port Said também deixaram a campanha, enquanto líderes em outras nove províncias disseram em um comunicado conjunto que haviam suspendido as atividades até que ElBaradei se reunisse com eles.

Após seu retorno ao Egito, em 19 de fevereiro de 2010, ElBaradei liderou um movimento de reforma, dizendo que os egípcios deveriam se levantar contra os 30 anos de governo autoritário do presidente Hosni Mubarak. Um ano depois, Mubarak foi derrubado em um levante popular em 11 de fevereiro.

Grupos de jovens e a oposição egípcia reunindo secularistas, liberais, partidos islâmicos e grupos de esquerda rapidamente se uniram a ElBaradei. Mas oito meses depois da queda de Mubarak, ele está atrás de outros candidatos.

O ex-chefe da Liga Árabe Amr Moussa é visto como o favorito por muitas pessoas. Outros candidatos bem posicionados incluem o membro da Irmandade Muçulmana, Abdel Monem Abul Futuh, e o ex-comandante da Força Aérea Ahmed Shafiq.