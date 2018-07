Campanha recruta paulistano para recolher lixo nas ruas São Paulo, 27 - Hoje, o universitário Pedro Rodrigues dos Santos, de 19 anos, tem um encontro marcado com 150 amigos do Facebook no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Às 11 horas, eles sairão em marcha com sacos de lixo nas mãos e luvas plásticas em direção ao bairro de Higienópolis, na região central, recolhendo o lixo que encontrarem nas ruas. Eles vão participar da ação Limpa Brasil - Let''s Do It!