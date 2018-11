Campanha reúne famosos em prol de telhado branco

O objetivo da ONG Green Building Council Brasil (GBC), que encomendou as peças, é ajudar a reduzir o aquecimento global, baixando a temperatura em 1ºC. Como explica Nelson Kawakami, diretor executivo do GBC Brasil, "quanto mais claro for o telhado, maior será a refletividade do raio solar e menor o aquecimento".

Segundo Thassanee Wanick, fundadora da ONG, estima-se que para cada 100 m² pintados de branco são compensadas 10 toneladas de emissão de CO2 por ano. "Pintei o telhado da minha casa, que tem 333 metros, e é como se tivesse tirado sozinha 33 carros da rua. É algo que todos podem fazer", diz.

Em sua opinião, o governo deveria dar um incentivo fiscal para as pessoas ou empresas que aderissem à ideia. De acordo com ela, a companhia MWM pintará de branco os telhados de três fábricas na próxima semana. "Ajuda a empresa a baixar o gasto de energia e, ao mesmo tempo, é bom para a cidade."

Todas as etapas da campanha, feita pela Moma Propaganda, assim como sua veiculação, foram feitas de graça. "Queremos provocar a população a pensar no assunto", diz Kawakami.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Política precisa ser regulamentada, diz Ipea

A redução das emissões de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global, não deverá comprometer o desenvolvimento econômico do Brasil. A conclusão é de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ligado ao governo federal. O documento, divulgado ontem em Brasília, sugere que o País faça a regulamentação da Lei 12.187, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, considerada o marco regulatório do tema no País. De acordo com o Ipea, a regulamentação da lei traria incentivos econômicos para as indústrias cumprirem as metas assumidas pelo Brasil para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

BIODIVERSIDADE

Descobertas 123 novas espécies em Bornéu

Um sapo sem pulmões, um sapo voador, uma cobra-cor-de-fogo (foto) e uma lesma que dispara dardos durante o acasalamento estão entre as 123 novas espécies descobertas em Bornéu desde 2007, em projeto para preservar uma das florestas mais antigas. As descobertas estão em relatório da ONG WWF que pede proteção para as espécies ameaçadas e a floresta equatorial de Bornéu. A ilha, a terceira maior do mundo, é compartilhada por Malásia, Indonésia e Brunei. Para o WWF, o desafio é preservar os 220 mil km² de floresta tropical que já foram objeto de estudo de Charles Darwin.

OCEANOS

Acidez chega a níveis alarmantes

As emissões de CO2 provocadas pela ação do homem estão tornando os oceanos mais ácidos, o que pode comprometer a vida marinha. Os oceanos absorvem cerca de 30% de todo o dióxido de carbono emitido pela humanidade. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com AP e REUTERS

Faça a sua parte

Prefira voos sem escala, pois um grande porcentual da emissão de gases-estufa acontece durante a decolagem e a aterrissagem.