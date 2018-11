Campanha segue em São Paulo apesar do feriado

A rede abre das 7 horas às 19 horas. As AMAs também vão oferecer a vacinação normalmente no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. A lista dos postos de vacinação da cidade de São Paulo pode ser consultada no site: prefeitura.sp.gov.br/covisa.

Fora do período do feriado, a população também encontra a vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado - cerca de 3,8 mil postos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas.

A expectativa do governo paulista era vacinar, na segunda etapa da campanha, 3,6 milhões de pessoas. Até ontem não haviam informações se a meta havia sido alcançada.

Os interessados em receber um lembrete do governo federal por e-mail com a data em que o grupo que integra será vacinado devem se inscrever no site oficial da campanha:

vacinacaoinfluenza.com.br.