Campanha 'Tietê Vivo' começa amanhã em SP

"Queremos que o Tietê, da nascente até a cidade de Tietê, no interior do Estado, vire um grande circuito turístico com a preservação das paisagens naturais. Em outras cidades, que usam o rio como hidrovia, defendemos o desenvolvimento da região associado à criação de empregos", explica Malu.

A campanha terá início às 8h30 com a "Pedalada pelo Tietê" - um percurso de 15 km percorrido por ciclistas ao longo do rio - e com um jogo de futebol marcado pela presença de ex-jogadores, como Biro Biro, Marcelo Passos, Muller e Serginho Chulapa.

A campanha será lançada oficialmente pelo governador Geraldo Alckmin às 11h30, com a assinatura de compromisso do governo do Estado com a preservação do rio. Haverá também um mutirão de limpeza às margens do Tietê.

"A conscientização é uma obrigação permanente do Estado, das entidades e dos veículos de comunicação, pois é uma questão de cidadania. E não se exercita cidadania apenas uma vez por ano, mas todos os dias", diz Malu.

Além disso, os atores Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli e as escolas de samba Nenê de Vila Matilde e Leandro de Itaquera também participarão do evento.

A campanha pela despoluição do Tietê começou em 1990, com uma iniciativa da então Rádio Nova Eldorado. O projeto traçava um paralelo entre o principal rio paulista e o Tâmisa, que banha Londres, e recolheu 1,2 milhão de assinaturas a favor da limpeza das águas.

Em 1992, o governo do Estado lançou, com iniciativa da Sabesp e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Projeto de Despoluição do Rio Tietê. Já foram investidos US$ 1,6 bilhão no programa. Mais US$ 1,05 bilhão serão gastos até 2015, quando a Sabesp espera recuperar a vida aquática de metade dos 60 km do rio que corta a Grande São Paulo.